Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'a iki müjdeli haber geldi. Alanyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Yunus Akgün ve Rolland Sallai'nin durumunun iyi olduğu ve cumartesi günü görev verilmesi halinde sahada olacakları belirtildi.

  • Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin sakatlıkları düzeldi ve Beşiktaş derbisine hazırlar.
  • Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Yoluna 3 kulvarda da devam eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber geldi.

YUNUS AKGÜN VE SALLAI'NİN DURUMU İYİ

Sakatlıkları olduğu gerekçesiyle Corendon Alanyaspor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmayan Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır oldukları belirtildi. İki oyuncunun da Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkacağı ifade edildi.

DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
