Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Güncelleme:
Sezon başında Barış Alper Yılmaz için Neom'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklif Galatasaray tarafından geri çevrilmişti. Yönetim, milli oyuncu için halen 50 milyon Euro bonservis istese de, gol atmakta güçlük çeken oyuncuya 35 milyon Euro'luk aynı teklifin dahi gelmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Galatasaray'ın bu kez 30-35 milyon Euro civarında bir teklifi değerlendirebileceği belirtildi.

Galatasaray'da sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom'dan Barış Alper için gelen 35 milyon Euro'luk teklif geri çevrilmiş ve yıldız oyuncu için 50 milyon Euro istenmişti. Cimbom'da milli oyuncu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

35 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF GELMEYEBİLİR

Transfer sürecinde antrenmanlara çıkmayan, takıma dönmesinin ardından da kötü performanslar sergileyerek taraftarların protestosuyla karşı karşıya gelen Barış Alper Yılmaz'ın gelecek dönemde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncu için 50 milyon Euro bonservis istese de, 10 maçtır gol atamayan ve skor katkısı yapmakta güçlük çeken 25 yaşındaki oyuncuya 35 milyon Euro'luk aynı teklifin bile gelmesinin çok düşük ihtimal olarak görüldüğü belirtildi.

BU KEZ İKNA OLABİLİRLER

Bu gelişme doğrultusunda Galatasaray yönetiminin deneyimli kanat oyuncusu için 30-35 milyon Euro civarında gelecek teklifleri bu kez değerlendirebileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
