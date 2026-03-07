Haberler

Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, kart cezası nedeniyle gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, kart ceza sınırında bulunduğu için cezalı duruma düştü.

HAFTAYA FORMA GİYEMEYECEK

Bu kartın ardından tecrübeli stoper, ligin bir sonraki haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, kritik karşılaşmada savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
