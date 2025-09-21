Haberler

Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok

Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'den 4-3'lük yenilgi aldı. Milli futbolcu Can Uzun'un attığı 2 gol, Frankfurt'u kurtarmaya yetmedi. Union Berlin'de Oliver Burke attığı 3 golle maça damga vurdu.

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'e 4-3 yenildi.

4-1'GERİ DÜŞTÜLER

Union Berlin'de Oliver Burke attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic'ten geldi. Berlin temsilcisinin diğer golünü ise Ilyas Ansah attı.

Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok

Frankfurt'un golleri Can Uzun (2) ve Jonathan Burkardt'tan (penaltıdan) geldi. Can, Bundesliga'daki 4. maçında 5. golünü kaydetti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail Ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

Ateşkese rağmen o ülkeye hava saldırısı düzenlediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.