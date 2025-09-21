Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'e 4-3 yenildi.

4-1'GERİ DÜŞTÜLER

Union Berlin'de Oliver Burke attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic'ten geldi. Berlin temsilcisinin diğer golünü ise Ilyas Ansah attı.

Frankfurt'un golleri Can Uzun (2) ve Jonathan Burkardt'tan (penaltıdan) geldi. Can, Bundesliga'daki 4. maçında 5. golünü kaydetti.