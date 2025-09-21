Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'den 4-3'lük yenilgi aldı. Milli futbolcu Can Uzun'un attığı 2 gol, Frankfurt'u kurtarmaya yetmedi. Union Berlin'de Oliver Burke attığı 3 golle maça damga vurdu.
4-1'GERİ DÜŞTÜLER
Union Berlin'de Oliver Burke attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic'ten geldi. Berlin temsilcisinin diğer golünü ise Ilyas Ansah attı.
Frankfurt'un golleri Can Uzun (2) ve Jonathan Burkardt'tan (penaltıdan) geldi. Can, Bundesliga'daki 4. maçında 5. golünü kaydetti.