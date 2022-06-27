Galatasaray, 5 milyon euroyu gözden çıkardı! Süper Lig'in asist kralı için harekat başladı
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Geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve Süper Lig'de asist kralı olan Matias Vargas için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferi bitirmek için futbolcunun bonservisinin bulunduğu Espanyol'a 5 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Matias Vargas için harekete geçti.
5 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILABİLİR
Sporx'in Barcelona merkezli ElDesmarque'den aktardığı habere göre, Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.
GEÇEN SEZON ASİST KRALI OLDU
25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi. 2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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