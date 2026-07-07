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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Milli oyuncular 20 Temmuz'a kadar izinliyken, Sallai 13, Osimhen ise 10 Temmuz'da katılacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon hareketleriyle devam eden idman, topla yapılan çalışmaların ardından sona erdi.

A Milli Futbol Takımı ile FIFA Dünya Kupası'na giden oyuncuların 20 Temmuz'a kadar izinli olduğu bildirildi.

Öte yandan Macar futbolcu Roland Sallai'nin 13 Temmuz'da, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in ise 10 Temmuz'da çalışmalara katılacağı aktarıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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