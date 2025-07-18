Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.