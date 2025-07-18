Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanlarda kuvvet çalışması, koşu ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.