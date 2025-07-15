Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL