Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başlayıp pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor