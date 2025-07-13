Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlardan dönen futbolcular, kuvvet ve koşu çalışması gerçekleştirdi.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda milli takımlarından dönen futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz Salı günü saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor