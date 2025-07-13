Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlardan dönen futbolcular, kuvvet ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda milli takımlarından dönen futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz Salı günü saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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