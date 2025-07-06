Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile başlayıp çeşitli pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 09.15 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor