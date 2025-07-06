Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 09.15 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını devam edecek. - İSTANBUL