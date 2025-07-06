Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile başlayıp çeşitli pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 09.15 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den zehir zemberek sözler! Açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli

Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.