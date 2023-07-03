Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.