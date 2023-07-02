Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışması ile savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.