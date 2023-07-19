Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: Şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirten Öztürk, "İkinci hafta Trabzonspor sahamıza gelecek. 19 takımın 19'uyla da oynayacağız. Bundan önce de oynadık herkesi yendik, şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz yine herkesi yenip şampiyon olmak" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından biri olan Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili de konuşan Öztürk, şu an Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara'nın sağlık durumunun daha önemli olduğunu dile getirdi. Öztürk, "İki ay önce de söylüyorduk. Icardi bizde kiralıktı ama geçen sene şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Başkanımız Dursun Özbek, hocamız Okan Buruk, bu işin mimarı Sayın Erden Timur herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor ama bundan daha önemlisi İcardi'nin kıymetli eşinin sağlık konusu. Şu an öncelik orada, bence artık biz futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığına odaklanalım. İnşallah kısa zamanda eşi sağlığına kavuşur. Ondan sonra futbol konuşmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.