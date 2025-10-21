Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da gözler Bodo/Glimt maçına çevrildi. Cimbom, Liverpool'un ardından tarihinde ilk kez karşılaşacağı Norveç ekibini de geçerse 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçını kazanacak.
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Cimbom, Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından, Premier Lig devi Liverpool'u kendi sahasında devirmişti. Galatasaray'da gözler Bodo/Glimt maçına çevrildi.
HEDEF İLK 24
Devler Ligi'nde 2 haftada 3 puan toplayan Galatasaray, çarşamba günü oynanacak maçı kazanması halinde ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak.
13 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK
Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Aslan, bu maçta 13 yıl aranın ardından bir ilki de başarmak isteyecek. Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek hedefinde olacak. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı.