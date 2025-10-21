Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Cimbom, Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından, Premier Lig devi Liverpool'u kendi sahasında devirmişti. Galatasaray'da gözler Bodo/Glimt maçına çevrildi.

HEDEF İLK 24

Devler Ligi'nde 2 haftada 3 puan toplayan Galatasaray, çarşamba günü oynanacak maçı kazanması halinde ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak.

13 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Aslan, bu maçta 13 yıl aranın ardından bir ilki de başarmak isteyecek. Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek hedefinde olacak. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı.