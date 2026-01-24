Haberler

Gabriel Sara, Galatasaray'ın lig tarihinde en hızlı 4. golünü attı

Gabriel Sara, Galatasaray'ın lig tarihinde en hızlı 4. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçının 31. saniyesinde attığı golle sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde en hızlı 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçının 31. saniyesinde attığı golle sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde en hızlı 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara tarihe geçti. Müsabakanın 31. saniyesinde İlkay Gündoğan'ın topuk pasında topu alan Sara, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın lig tarihinde en hızlı golünü Göztepe maçının 18. saniyesinde Vedat İnceefe atmıştı. Mbaye Diagne, Gençlerbirliği mücadelesinin 27. saniyesinde, Younes Belhanda da Yeni Malatyaspor müsabakasının 30. saniyesinde gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...