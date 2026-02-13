Haberler

Gabriel Sara, İngiltere'den özel antrenör getirdiği iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere'den özel antrenörler getirip çalıştığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirtti ve yalnızca Galatasaray'daki antrenörlerle çalıştığını ifade etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere'den özel antrenörler getirip çalıştığıyla alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla alakalı basın mensuplarına açıklama yaptı. Sara, "İngiltere'den antrenörler getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum sadece. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
