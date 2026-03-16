Gabriel Sara kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Sara'ya yer verdi.

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları için aday kadro belli oldu.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 26 kişilik aday kadroda Gabriel Sara'ya da yer verdi.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson da milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı.

26 yaşındaki Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
