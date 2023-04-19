G.Saray maçı öncesi iki kalecisini kaybeden Pirlo'dan net mesaj: Muzo'ya güveniyoruz

Önümüzdeki maç Galatasaray'la karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Viviano cezalı duruma düştü, Batuhan sakatlandı. Pirlo, Galatasaray maçında üçüncü kaleci Muzaffer'in bu görevi kaldırabileceğini söyledi. İtalyan hoca, "Muzo'ya güveniyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fatih Karagümrük'te kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

BATUHAN SAKAT, VIVIANO CEZALI

İstanbul ekibinde 4-2 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Batuhan Şen sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Batuhan'ın yerine oyuna dahil olan Emiliano Viviano ise gördüğü sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

ANDREA PIRLO'DAN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili konuştu. Pirlo, 3. kalecileri Muzaffer Cem Kablan'a güvendiklerini kaydetti. Pirlo, "Batuhan'ı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Olay sıcak, yarın tetkikleri yapılacak. Olmadı, Muzaffer var. Muzo'ya güveniyoruz, o oynarsa onu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

SHUKUROV DA CEZALI

Öte yandan Fatih Karagümrük'te Özbekistanlı orta saha Otabek Shukurov da cezalı duruma düştüğü için Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.