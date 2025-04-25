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Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği Başladı

Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği Başladı
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Okul Sporları Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, takımlara Fair Play çerçevesinde başarılar diledi. Müsabakalar, 5 gün sürecek ve final maçları 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okul sporlarının önemine vurgu yaparak; "Çeşitli illerden şehrimize gelerek müsabakalara katılan tüm takımlarımıza Fair Play çerçevesinde başarılar diliyorum. 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalar 29 Nisan Salı günü oynanacak final maçları ile tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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