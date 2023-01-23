Futbolun sanatçısına veda! Ibrahimovic'ten emeklilik kararı

Sakatlıklardan dolayı yaklaşık 1 yıldır sahalara uzak olan Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda futbola veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, sakatlıklardan kurtulamayan ve fiziksel olarak geriye giden 41 yaşındaki Ibrahimovic'in emeklilik kararı aldığını ve sezon sonunda kramponlarını asacağını yazdı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sakatlığından dolayı bir yıldır sahalardan uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda kramponlarını asacak.

GERİYE GİTTİ

Fiziksel olarak geriye giden Ibrahimovic, artık saha dışında bir görevde yer almak istiyor. İtalyan ekibi Milan'ın da Ibrahimovic'e biçtiği rolün detaylarından bahsedildi.

KULÜP ELÇİSİ

Ajax, Barcelona, Juventus, Inter, PSG, Manchester United gibi kulüplerde top koşturan Ibrahimovic, kendisini bir Milanlı olarak tanımladığını söylemişti. 41 yaşındaki İsveçli yıldız, futbolu bırakırsa yeni sezonda Milan'ın kulüp elçisi olacak.