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Futbolu kökünden değiştirecek yenilik! Turuncu karta onay çıktı

29 Kasım 2023 09:02 Son Güncelleme: 09:11 Abone Ol

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarına yeni bir ek yaptı. Bu değişiklikle birlikte futbolculara gösterilecek turuncu kart, belirli bir süre oyun dışı bırakma cezası anlamına gelecek. Yeni kart uygulaması, futbolcuların 10 dakika boyunca kenarda beklemesini gerektirecek.