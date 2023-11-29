Futbolu kökünden değiştirecek yenilik! Turuncu karta onay çıktı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarına yeni bir ek yaptı. Bu değişiklikle birlikte futbolculara gösterilecek turuncu kart, belirli bir süre oyun dışı bırakma cezası anlamına gelecek. Yeni kart uygulaması, futbolcuların 10 dakika boyunca kenarda beklemesini gerektirecek.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) futbolda devrim niteliği taşıyan yeni bir karara onay verdi. Yakın zamanda denemelerine başlanması beklenen turuncu kart, önümüzdeki sezon uygulamaya girebilir.
10 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEKLER
Hakemler turuncu karta sarı ya da kırmızı kart arasında kaldığı durumlarda başvuracak. Turuncu kartı gören futbolcu 10 dakika kenarda bekleyecek.
UYGULAMAYA GEÇİLEBİLİR
Turuncu kart uygulaması Premier Lig gibi en üst seviye liglerde önümüzdeki dönem uygulamaya alınabilir. Yeni kartla birlikte futbolda dengelerin değişeceği düşünülüyor.