Futbolu bırakması bekleniyordu! 40 yaşındaki İbrahimovic sözleşmesini 1 yıl uzattı
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İsveçli efsane futbolcu Zlatan İbrahimovic, şampiyonluk sevinci yaşadığı Milan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Ibrahimovic'in bu imzası büyük sürpriz olarak nitelendirildi.
İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan, efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncuyla düşük bir maaşa anlaşma sağlandı.
6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
İsveçli süper yıldız, dizinden ciddi bir ameliyat olmasına rağmen, Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta Milan ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda olan Ibrahimovic, diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışıyor. İbrahimovic'in iyileşme sürecinin 6 ay sürebileceği öğrenildi. Milan yıldız futbolcuyu oynamasa da kadroda tutmak istedi. Yıldız ismin soyunma odasında ve sahada önemli bir figür olduğu aktarıldı.
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