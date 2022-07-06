Futbolu bırakması bekleniyordu! 40 yaşındaki İbrahimovic sözleşmesini 1 yıl uzattı

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan, efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncuyla düşük bir maaşa anlaşma sağlandı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İsveçli süper yıldız, dizinden ciddi bir ameliyat olmasına rağmen, Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta Milan ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda olan Ibrahimovic, diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışıyor. İbrahimovic'in iyileşme sürecinin 6 ay sürebileceği öğrenildi. Milan yıldız futbolcuyu oynamasa da kadroda tutmak istedi. Yıldız ismin soyunma odasında ve sahada önemli bir figür olduğu aktarıldı.

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