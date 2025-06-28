Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki bu gece oynanacak Benfica - Chelsea ve yarın akşam oynanacak Inter Miami - PSG maçları şifresiz yayınlanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması bugün oynanan mücadelelerle sona ererken son 16 turu heyecanı için nefesler tutuldu.

MESSİ PSG'YE RAKİP OLACAK

28 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan son 16 turu heyecanında ilk olarak Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. 29 Haziran Pazar günü ise TSİ 19.00'da Inter Miami ile PSG karşı karşıya gelecek.

TRT 1'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverler tarafından büyük heyecanla takip edilen karşılaşmalar TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak..

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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