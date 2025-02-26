Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor

Futbolun en çok tartışılan konuların başında gelen ofsayt kuralına yeni bir ekleme geliyor. IFAB öte yandan VAR konusunda da yenilikler getirmek için harekete geçti.

YENİ KURALLAR GELİYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart günü İskoçya'nın başkenti Glasgow'da toplantı yapacak ve yeni kuralı tartışacak.

Fanatik'in haberine göre, FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasını önerse de bu önerisi kabul görmemişti. Fransız teknik adam bunun yanı sıra ofsaytla ilgili de bir öneride bulunmuştu. Wenger'in önerisine göre hücum oyuncusunun vücudu, son adamdan tamamen önde olursa ofsayt verilmesi yönündeydi.

IFAB, 1 Mart'ta bu konuyu tartışarak karara bağlayacak. Böylelikle santimetrelik ofsaytlar rafa kalkacak. Bunun yanı sıra hakemlerin VAR kararlarının tüm stada anons edilmesi de görüşülecek.

SÜREYİ DURDURMA SEÇENEĞİ

Bu iki kuralın yanı sıra iki kural daha görüşülecek. Gündemdeki üçüncü kural ise Challenger sisteminin getirilmesi. Bugün sadece hakemler VAR kullanma yetkisine sahip. Challenger kuralıyla birlikte, tenisçiler gibi antrenörler de tartışmalı olduğunu düşündükleri bir hareketin incelenmesi için VAR'a gidilmesini talep etme seçeneğine sahip olabilecek.

Son olarak, üzerinde düşünülen dördüncü nokta, süreyi durdurma seçeneğinin olası tanıtımı olacaktır. Örneğin ragbide olduğu gibi, hakemler çekişmeli bir durum ya da ciddi bir sakatlık durumunda maç saatini durdurmaya karar verebilirler.