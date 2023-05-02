'Futbolda yabancı sınırı altyapılara çok faydalı'

Futbolda yabancı oyuncu sınırının altyapıdan yetişen futbolcular için hayati bir önemi olduğunu ifade eden futbol menajeri Engin Erdem "Yabancı sınırı altyapılara çok faydalı. Yerli futbolcu yetiştirebildiğimiz zaman, futbol anlamında çok daha hızlı ilerleyeceğiz.

Futbolda yabancı oyuncu sınırının altyapıdan yetişen futbolcular için hayati bir önemi olduğunu ifade eden futbol menajeri Engin Erdem "Yabancı sınırı altyapılara çok faydalı. Yerli futbolcu yetiştirebildiğimiz zaman, futbol anlamında çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Altyapıda yetişen çok kaliteli Türk futbolcular var. Ama yabancı oyuncu transfer edildiğinde bu oyunculara bir şans vermemiş oluyoruz" dedi.

Futbol menajeri Engin Erdem, yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı kuralının yerli oyuncuları ön plana çıkararak Türk futbolunu geliştirecek olduğunu da belirten Engin Erdem, "Çok fazla yabancı oyuncu transfer edildiğinde, gelişme çağındaki Türk futbolculara şans verilmemiş oluyor. Aslında kendilerine bir şans verildiklerinde futbollarını gösterebilecekler. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararının çok yerinde olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yabancı sınırı sayesinde altyapıdan kaliteli oyuncu yetişebilecek"

Türkiye futbolunda yabancı oyuncu sorunsalının olduğunu dile getiren Engin Erdem, "Ülke futbolunda en çok tartışılan meselelerden biri. Yabancı sınırı, çoğu kulübü memnun etmiyor. Ama genç oyuncularımıza şans vermeden nasıl kendi oyuncularımızı yetiştireceğiz? Altyapıdaki oyuncularımızın kendilerini gösterebilmesi gerekiyor. Oynadıkları futbol gelişmeli ki değerlendirilebilsin. Geçmişten günümüze çok önemli futbolcular yetiştirdik. Oyuncularımız yurt dışında çok önemli takımlarda oynadı. Bu takımların gelişmelerine katkıda bulundular. Böylelikle dünya çapında futbolumuz konuşulmaya başlandı. Bunları düşündüğümüzde yabancı sınırının neden önemli olduğu bir kere daha anlaşılabiliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL