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Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı

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ESH Spor, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonları daha doğru değerlendirebilmek için nano sensör teknolojisini önerdi. Bu teknolojiyle futbolcuların krampon ve formalarına yerleştirilecek sensörler, darbelerin şiddetini anında ölçerek VAR sistemine bildirebilir. Bu sayede, pozisyonun sarı mı yoksa kırmızı kart mı gerektirdiği veya faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından VAR kararları yeniden tartışma konusu oldu. ESH Spor, maç sırasında meydana gelen sert müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonları daha etkin bir şekilde değerlendirmek için "nano sensör" teknolojisine dayalı bir çözüm önerisi sundu.

Bu öneride, futbolcuların kramponlarına, çoraplarına ve formalarına entegre edilecek nano sensörlerin, temastaki şiddeti ölçerek anında VAR sistemine iletebileceği ifade ediliyor. Böylelikle, çarpışmalar ve dokunmaların detayları daha net bir biçimde analiz edilebilir. Böylece, pozisyonların sarı ya da kırmızı kart gerektirip gerektirmediği ya da faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

5G ALTYAPISIYLA HIZLI VERİ AKIŞI

Bu verilerin anlık olarak iletilebilmesi için stadyumda düşük gecikmeli bir 5G ağı kurmak gerekiyor. Bu altyapı sayesinde nano sensörlerden gelen tüm veriler anında VAR bilgisayarına iletilerek kararların hızlanması ve doğruluğunun artması sağlanabilir.

YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENMİŞ VAR

ESH Spor, ayrıca VAR sistemine yapay zeka desteği öneriyor. Nano sensörlerin gönderdiği verileri analiz eden yapay zeka, temasın şiddetini ve faul olup olmadığını değerlendirip VAR hakemine öneri sunabilir. Ancak nihai karar yine insan hakeme ait olur; yapay zeka sadece destekleyici bir rol oynar.

Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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