"Futbolda her şeyi bilen çocuk" yıllar sonra ortaya çıktı

'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı
Güncelleme:
Bir dönem "Futbolda her şeyi bilen çocuk" olarak tanınan ve tüm liglerden takım sayarak dikkat çeken çocuk, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Bir dönem sosyal medyada "Futbolda her şeyi bilen çocuk" olarak tanınan isim, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Futbol bilgisiyle dikkat çeken çocuğun son hali merak konusu oldu.

YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada yıllar önce paylaşılan videolarıyla tanınan ve futbol bilgisiyle gündem olan çocuk, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

YENİDEN KONUŞULDU

Eski görüntülerinin yeniden paylaşılmasıyla birlikte "Futbolda her şeyi bilen çocuk" yeniden konuşulmaya başladı. Kullanıcılar çocuğun yıllar sonraki halini merakla değerlendirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

