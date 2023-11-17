Futbolda Hakeme İtiraz 10 Dakika ile Cezalandırılacak

Futbolda hakem tartışmaları için yeni bir kural üzerinde çalışılıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yoğun ve şiddetli itirazlara 10 dakikalık ceza getirmeyi planlıyor.

Futbol, hiç kuşkusuz dünyanın en popüler sporu konumunda. Son dönemde teknolojinin de katılmasıyla spor başka bir seviyeye çıktı. Ancak bazı sorunlar için henüz yeterli değil. Görünüşe göre futbolda bazı değişiklikler bizleri bekliyor.

Hakeme itiraz 10 dakika ile cezalandırılacak

Futbolda hakem tartışmaları bitmiyor. VAR sistemi, gol çizgisi teknolojisi ve yarı otomatik ofsayt teknolojisi gibi gelişmeler hakemlerin işini kolaylaştırsa da oyun içindeki aksiyonlar için yeterli olmuyor. İngiliz Mirror gazetesinin The Times'tan aldığı habere göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni bir kural üzerinde çalışma yürütüyor.

Haberde yer alan bilgiye göre artık hakeme itiraza tolerans tanınmayacak. Yoğun ve şiddetli itirazlar yaşandığında hakemler, itiraz eden oyuncuyu "ceza kutusu" diye tanımlanması beklenen kuralla 10 dakikalığına dışarı atabilecek.

Öte yandan kaynak, itiraz hakkının sadece takım kaptanlarında olacağını, bunun da belirtli bir şiddet seviyesini geçemeyeceğini belirtiyor. IFAB, konuyu 28 Kasım'da görüşecek. Öte yandan genel müdürü Lukas Brud, kuralı Ragbi kurallarına benzeterek The Times'a şunları söyledi;

Futbolcuların kötü davranışlarını futbol için büyük bir sorun olarak belirledik. Bu, önümüzdeki yıllarda IFAB'ın ana konusu olacak. Oyun Kuralları veya ek önlemlere yönelik tavsiyeler ve yönergeler aracılığıyla neler yapabileceğimize bakıyoruz.

İtiraza yönelik yönelik ceza kutuları alt seviyelerde işe yaradı ve bazıları bunların daha üst düzey futboldaki denemelerle daha yüksek bir seviyede test edilebileceğine inanıyor. Oyuncular, hakeme uygunsuz bir şey söyledikleri için sarı kart alma konusunda çok fazla endişelenmeyebilirler, ancak bunun saha dışında maçın onda biri anlamına geldiğini bilirlerse, bu büyük bir fark yaratabilir.