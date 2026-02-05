Haberler

Futbolda "Ara transfer" dönemi yarın sona erecek

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin yarın gece yarısı itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Bu transfer dönemi futbol kulüpleri için yeni oyuncular alma ve mevcut oyuncularla yollarını ayırma fırsatı sunuyor.

Futbolda "Ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan "Ara transfer" dönemi, yarın gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

Bu sezon 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de son bulmuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
