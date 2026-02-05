Futbolda "Ara transfer" dönemi yarın sona erecek
Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin yarın gece yarısı itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Bu transfer dönemi futbol kulüpleri için yeni oyuncular alma ve mevcut oyuncularla yollarını ayırma fırsatı sunuyor.
Futbolda "Ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Bu sezon 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de son bulmuştu.
