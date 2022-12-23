Fas'ın yıldızı Hakim Ziyech'in Dünya Kupası'ndan kazandığı primle yaptıkları gönülleri fethetti

2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı eden Fas'ın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech, kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı. Milli takımından bu zamana kadar hiç bir şekilde ücret almayan ve kazandığı paraları da ülkesi için harcayan yıldız futbolcunun bu hareketi büyük beğeni topladı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech, yardımlarına devam ediyor. Ziyech, Dünya Kupası'ndan kazanmış olduğu 278 bin doları ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı.

2019 YILINDA DA 185 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Başarılı futbolcu Milli Takım 'dan aldığı primleri hep bu şekilde kullanıyor. Ziyech, son olarak 2019'da yılında ülkesindeki kanser hastaları için 185 bin dolar bağış yapmış ve gönülleri fethetmişti.