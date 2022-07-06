Süper Lig'i Libya ve Cezayir ile bir tuttular! Futbolcular Birliği'nden Türk liglerine imza atacak futbolculara skandal uyarı - Haberler

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Süper Lig'i Libya ve Cezayir ile bir tuttular! Futbolcular Birliği'nden Türk liglerine imza atacak futbolculara skandal uyarı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'i Libya ve Cezayir ile bir tuttular! Futbolcular Birliği'nden Türk liglerine imza atacak futbolculara skandal uyarı

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPRO), yaz transfer döneminde Türk kulüplerine imza atacak futbolcuları uyardı. Mevcut futbolcuların maaşlarını zamanında alamaması buna sebep olarak gösterildi.

FIFPRO'dan beklenmedik bir uyarı geldi. NTV Spor'un aktardığı habere göre, Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşları almakta zorlandığını belirten sendika, Türkiye'yi transfer yapılmaması gereken 7 ülke arasına dahil etti.

"SÖZLEŞME İHLALLERİ YAŞANIYOR"

FIFPRO'nun tavsiye niteliğindeki açıklamasında, Türk kulüplerinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Bir süredir futbolcu maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşandığı yönündeki iddiaların arttığını ifade eden sendika, Türkiye liglerini sözleşme ihlallerinin sıkça yaşandığı ülkeler arasında gösterdi.

LİSTEDEKİ 7 ÜLKE

Listedeki diğer ülkeler arasında Çin, Suudi Arabistan, Romanya, Libya, Cezayir ve Yunanistan İkinci Ligi yer alıyor.

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Yorumlar (1)

Furkan Öztürk Öztürk:

Haklı adamlar. Futbol mu var bizde.. Hangi takımımız Avrupa da ne yapıyor?.. Kendi kendimize oynayıp duruyoruz.. Kalite yok, düzen yok, tff desen ayrı bir hengame zaten...

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