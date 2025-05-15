Futbolcular bayram edecek! Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim

Futbolcular bayram edecek! Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim
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Futbolcular bayram edecek! Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim
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Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Galatasaray Yönetimi, çifte kupa zaferi için takıma çılgın miktarda prim verecek. Galatasaray'ın çifte kupa zaferinin primi 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıktı.

Galatasaray, finalde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Türkiye Kupası zaferi sadece taraftarları değil, Galatasaray Yönetimi'ni de coşturdu. Başkan Dursun Özbek'in de onayıyla sarı-kırmızılı takıma çılgın miktarda prim verilecek.

5 GÜNDE İKİ ŞAMPİYONLUK

6 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Fatih Terim ve Bülent Korkmaz gibi isimleri geride bırakan Okan Buruk, tarihe geçti. Başarılı teknik adam, pazar günü Rams Park'taki şampiyonluk maçında da (Kayserispor) hedefe ulaşıp, 5 günde çifte zafer elde etmek istiyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Türkiye Kupası zaferi sadece taraft a rları değil, Galatasaray Yönetimi'ni de coşturdu. Başkan Dursun Özbek'in de onayıyla Sarı-Kırmızılı takımda çifte kupa zaferinin primi 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıktı. Galatasaray, pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan bile alsa oyuncular bu muhteşem primin sahibi olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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