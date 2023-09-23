Futbolcu olduğu aklına geldi! Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını Rams Başakşehir'de 2 maçta yaptı
Geçen sezon Galatasaray'da 21 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fransız sağ bek Leo Dubois, RAMS Başakşehir'de çıktığı sadece 2 maçta aynı skora ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir'de çıktığı 2 maçta 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.
Kaynak: Haberler.com / Spor