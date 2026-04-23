Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final
- Beşiktaş: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure, Oh
Corendon Alanyaspor : Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın
Gol: Dk. 17 Toure ( Beşiktaş )
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde tamamladı.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
