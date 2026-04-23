Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Güncelleme:
- Beşiktaş: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Corendon Alanyaspor : Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın

Gol: Dk. 17 Toure ( Beşiktaş )

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Ünlü oyuncu 'İnşallah' dedi, Kur-an hediye edildi

"İnşallah" dedi, hediyesi gecikmedi: Ünlü oyuncuya büyük sürpriz

Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”

Erdoğan, DEM'lileri görür görmez sordu: Masa sağlam mı?
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!