Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alpikas Eyüpspor: Felipe, Radu (Dk. 84 Ömer Ahmet Ceyhan), Claro (Dk. 61 Kutlay Şatlı), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ndoye, Raux Yao (Dk. 84 Ömer Faruk Uğurlu), Rotariu (Dk. 23 Calegari), Manga, Metehan Altunbaş (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

ikas Eyüpspor: Felipe, Radu (Dk. 84 Ömer Ahmet Ceyhan), Claro (Dk. 61 Kutlay Şatlı), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ndoye, Raux Yao (Dk. 84 Ömer Faruk Uğurlu), Rotariu (Dk. 23 Calegari), Manga, Metehan Altunbaş (Dk. 84 Deniz Salih Aydoğdu), Abdou Sy

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Dk. 89 Eren Doğan), Bazoer, Nagalo (Dk. 46 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Jin-Ho, Jevtovic (Dk. 70 Tuncay Elgün), İsmail Esat Buğa (Dk. 79 Ömer Çobanoğlu), Svendsen, Gonçalves (Dk. 89 Ahmet Dağdevir), Kramer

Gol: Dk. 13 Claro (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bazoer, Dk. 76 Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 60 Anıl Yaşar (ikas Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Konyaspor çeyrek finale yükselirken, Eyüpspor organizasyona veda etti.

13. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Tunahan Taşçı'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleciden seken topu, Claro ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi.

55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. İsmail Esat Buğa'nın sol çaprazdan çektiği şutta, topun Radu'nun eline temas ettiği gerekçesile maçın hakemi penaltı kararı verdi.

56. dakikada topun başına geçen Kramer'in vuruşunda kaleci Felipe sağına yatarak topu kurtardı.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var