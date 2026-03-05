Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

ikas Eyüpspor: Felipe, Radu (Dk. 84 Ömer Ahmet Ceyhan), Claro (Dk. 61 Kutlay Şatlı), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ndoye, Raux Yao (Dk. 84 Ömer Faruk Uğurlu), Rotariu (Dk. 23 Calegari), Manga, Metehan Altunbaş (Dk. 84 Deniz Salih Aydoğdu), Abdou Sy
ikas Eyüpspor: Felipe, Radu (Dk. 84 Ömer Ahmet Ceyhan), Claro (Dk. 61 Kutlay Şatlı), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ndoye, Raux Yao (Dk. 84 Ömer Faruk Uğurlu), Rotariu (Dk. 23 Calegari), Manga, Metehan Altunbaş (Dk. 84 Deniz Salih Aydoğdu), Abdou Sy
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Dk. 89 Eren Doğan), Bazoer, Nagalo (Dk. 46 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Jin-Ho, Jevtovic (Dk. 70 Tuncay Elgün), İsmail Esat Buğa (Dk. 79 Ömer Çobanoğlu), Svendsen, Gonçalves (Dk. 89 Ahmet Dağdevir), Kramer
Gol: Dk. 13 Claro (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bazoer, Dk. 76 Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 60 Anıl Yaşar (ikas Eyüpspor)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Konyaspor çeyrek finale yükselirken, Eyüpspor organizasyona veda etti.
13. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Tunahan Taşçı'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleciden seken topu, Claro ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi.
55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. İsmail Esat Buğa'nın sol çaprazdan çektiği şutta, topun Radu'nun eline temas ettiği gerekçesile maçın hakemi penaltı kararı verdi.
56. dakikada topun başına geçen Kramer'in vuruşunda kaleci Felipe sağına yatarak topu kurtardı.
TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.