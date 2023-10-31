68 Aksaray Belediyespor: 3-0

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol BektaşKASIMPAŞA: Ali Emre - Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Emre Yeşilyurt, Ben Ouanes ( Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

KASIMPAŞA: Ali Emre - Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Emre Yeşilyurt, Ben Ouanes ( Dk. 60 Taylan Aydın), Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Dk. 46 Gomis)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ogün Karakaya - Erşan Yaşa (Dk. 46 Yasin Abdioğlu), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Cihan Aydın (Dk. 87 Atamer Bilgin), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Dk. 60 Uğur Aygören), Berkay Tanır (Dk. 46 Fatih Somuncu), Efe Niyazi Kurtulmuş (Dk. 74 Osman Bayrak), Alpay Aldemir

GOLLER: Dk. 20 Yasin Özcan, Dk. 29 (P) Winck, Dk. 45+2 Selim Dilli (Kasımpaşa)

SARI KART: Hakan Özkan (68 Aksaray Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Kasımpaşa sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Yasin Özcan, 29'uncu dakikada penaltıdan Winck ve 45+2'nci dakikada Selim Dilli kaydetti.