Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Spor Haberleri Stat: ParkenHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks (Dk. 81 Peter Ankersen), Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel (Dk. 81 Isak Johannesson), Hakon Arnar Haraldsson (Dk. Stat: Parken Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere) Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks (Dk. 81 Peter Ankersen), Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel (Dk. 81 Isak Johannesson), Hakon Arnar Haraldsson (Dk. 68 William Boving), Rasmus Falk (Dk. 89 Marko Stamenic), Victor Kristiansen Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Denswil (Dk. 58 Marc Bartra), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 58 Enis Bardi), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Bakasetas, Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Trezeguet, Cornelius.??????? Goller: Dk. 9 Viktor Claesson, Dk. 48 Lukas Lerager (Kopenhag), Dk. 79 Bakasetas ( Trabzonspor ) Sarı Kartlar: Dk. 35 Lukas Lerager, Dk. 85 Denis Vavro (Kopenhag), Dk. 44 Kouassi, Dk. 84 Bakasetas, Dk. 85 Djaniny ( Trabzonspor ) UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 48. dakikada Kopenhag 2. golünü buldu. Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Denis Vavro'nun kafayla indirdiği topa arka direkte dokunan Lukas Lerager farkı 2'ye çıkardı: 2-0 52. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı hücum yapan Djaniny'in ortasına kafa vuran Abdulkadir Ömür'ün topu az farkla auta çıktı. 65. dakikada Trabzonspor, Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager'in ceza yayının yanında Cornelius'u yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı. 72. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Trezeguetin attığı topla Kopenhag ceza sahası içinde buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşu kalecide kaldı. 76. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan tehlikeli gelen Enis Bardhi'nin ortasına kafa vuran Djaniny'in topunu kaleci kurtardı. 79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakasetas'ın ceza sahası dışından vurduğu şut Kopenhaglı David Khocholava'nın ayağına çarparak ağlarla buluştu: 2-1 Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kopenhag maçı 2-1 kazandı. Spor AA / Bilal Acar Peter Ankersen Trabzonspor Spor Haberler

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