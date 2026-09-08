Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Club Brugge-Aston Villa ve AEK-LASK maçları oynandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa, Club Brugge deplasmanında John McGinn, Emiliano Buendia ve Nicolas Jackson'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Belçika ekibinin golleri, Hugo Vetlesen ve Nicolo Tresoldi'den (penaltıdan) geldi.

İki Türk temsilcisinin karşılaşacağı rakiplerin maçında ise Yunanistan ekibi AEK, sahasında Avusturya'nın LASK takımını Razvan Marin'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA