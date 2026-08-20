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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 Mağlup Etti

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- Beşiktaş: 3 - Kauno Zalgiris: 0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Ouattara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 60 Hadziahmetovic), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 72 Rashica), Oh (Dk. 60 Vlahovic)

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy (Dk. 46 Kastrati), Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib (Dk. 79 Fiolic), Baldassarra, Kalik (Dk. 63 Oliveira), Krekovic (Dk. 63 Ourega), Debeljuh (Dk. 46 Burba)

Goller: Dk. 6 Oh, Dk. 12 Murillo, Dk. 59 Orkun Kökçü (Penaltıdan) ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 66 Baldassarra, Dk. 67 Oliveira, Dk. 71 Tolordava, Dk. 81 Fiolic (Kauno Zalgiris), Dk. 76 Murillo ( Beşiktaş )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.

46. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'nın geriye çıkardığı pasa gelişine vuruşunu yapan Olaitan'ın şutunda, kaleci Svedkauskas uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Slivka'nın müdahalesiyle Oh yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler, beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 3-0

68. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kale önüne ortasına boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda, kaleci Svedkauskas topu son anda çelmeyi başardı.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA
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