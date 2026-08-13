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Futbol: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu

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- Beşiktaş: 1 - Hradec Kralove: 0 (İlk yarı)

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

Gol: Dk. 40 Cerny ( Beşiktaş )

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk eden Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.

4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.

26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.

37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA
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