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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Corendon Alanyaspor: 0- Göztepe: 1 (İlk yarı)

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Fernandes, Meschack, Omar Ben Ali

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Matos, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan

Goller: Dk. 28 Rhaldney (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 22 Juan (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.

17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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