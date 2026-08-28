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Gençlerbirliği 0-0 Erzurumspor FK (İlk Yarı)

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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada 9. dakikada direkten dönen top ile 16. dakikada Eren Tozlu'nun kafa vuruşu öne çıkan anlardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Diabate, Gouveia, Traore, Tongya, Koita

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa Fettahoğlu, Owusu, Baiye, Rodriguez, Eren Tozlu

Sarı kart: Dk. 45+1 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

9. dakikada Gençlerbirliğinin sağ kanattan etkili atağında ceza sahası sağından Traore'nin ortasında Erzurumspor FK'den Mujakic'in ters vuruşunda top direkten döndü.

16. Erzurumspor FK'nın soldan gelişen atağında ceza sahası içine Giorbelidze'nin etkili pasında kale içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekipten Orhan Ovacıklı, sağdan topu sürerek ceza sahası içine girdikten sonra etkili şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

40. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahasına yakın sol taraftan Gouveia'nın kullandığı serbest vuruşta, konuk ekip defansının uzaklaştırdığı topa Diabete'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

Kaynak: AA
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