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Süper Lig'de Gaziantep FK ve Alanyaspor 1-1 Berabere

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor'un 20. dakikada Ruan'la bulduğu gole, Gaziantep FK 61. dakikada Sorescu ile yanıt verdi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci

Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Camara, Meleke (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Bacuna (Dk. 70 Gidado), Sorescu (Dk. 86 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Maxim, Stewart (Dk. 70 Serdar Dursun)

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, İbrahim Kaya, Ruan (Dk. 88 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 70 Enes Keskin), Makouta (Dk. 78 İzzet Çelik), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 89 Baran Ali Gezek), Arda Usluoğlu (Dk. 78 Omar Ben Ali)

Goller: Dk. 20 Ruan (Corendon Alanyaspor ), Dk. 61 Sorescu ( Gaziantep Fk )

Sarı Kartlar: Dk. 52 Bacuna, Dk. 85 Serdar Dursun, Dk. 90+1 Gidado ( Gaziantep Fk ), Dk. 59 Aliti, Dk. 69 Makouta, Dk. 88 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep Fk, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Corendon Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanına gönderdiği pasta Kozlowski'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

61. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta alanın solundan topu kapan Sorescu'nun seri çalımlarla ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

66. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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