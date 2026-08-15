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Rizespor, Konyaspor'u 1-0 Geçti

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- TÜMOSAN Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka

Çaykur Rizespor : Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe

Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor ), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu çıkartarak gole izin vermedi.

64. dakikada ceza sahası içine topla hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, kaleye giden topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emrecan Bulut'un ceza sahasında savunma oyuncusunun müdahalesi sonrası yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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