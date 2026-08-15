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Kasımpaşa ve Trabzonspor 1-1 Berabere

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Trendyol Süper Lig ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor'un Saviolo ile öne geçtiği maçta Kasımpaşa, Benedyczak'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Dk. 78 Rafferty), Diabate (Dk. 46 Hajradinovic), Güven Yalçın (Dk. 82 Ayberk Karapo), Benedyczak (Dk. 90+2 Sinan Alkaş)

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Dk. 84 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 67 Cabral), Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Salah), Aral Şimşir (Dk. 67 Melih Kabasakal), Onuachu

Goller: Dk. 42 Saviolo ( Trabzonspor ), Dk. 55 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Baldursson, Dk. 68 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1

69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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