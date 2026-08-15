Haberler

Konyaspor 0-0 Rizespor: İlk Yarıda Gol Ses Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Karşılıklı ataklarda her iki takım da gol bulamazken, Deniz Türüç'ün şutu yan direkten döndü.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Arif Boşluk, Deniz Türüç, Colley, Muleka

Çaykur Rizespor : Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu, Varesanovic, Mebude, Sowe

Sarı kart: Dk.11 Laçi (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.

10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.

28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor