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Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi

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- Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Güven Yalçın, Benedyczak

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Onuachu

Gol: Dk. 42 Saviolo ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 10 Baldursson (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.

42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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