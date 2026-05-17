Kasımpaşa, Galatasaray'ı ilk yarıda 1-0 önde kapattı
- Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ali Yanar, Arous, Becao, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Cafu, Kerem Demirbay, Diabate, Benedyczak
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Arda Ünyay, Singo, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Nhaga, Sane, İlkay Gündoğan, Lang, Icardi
Gol: Dk. 27 Benedyczak (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada soldan ceza sahasına giren Lang'ın yerden plase vuruşunda kaleci Ali Yanar yatarak uzak direk dibinde topu kornere çeldi.
6. dakikada Sane'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattaki Diabate'nin pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
