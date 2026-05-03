Futbol: Trendyol Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Kocaelispor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 90 Frimpong), Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Rivas), Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei (Dk. 89 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Can Keleş, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa-Kocaelispor maçı 1-1 sona erdi.

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
