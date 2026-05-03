Futbol: Trendyol Süper Lig
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1 - Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore, Kranevitter, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Babicka
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Adama Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita
Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.
45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.
Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.